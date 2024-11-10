Колишній спецпредставник США під час переговорів з Україною Курт Волкер вважає, що після збільшення видобутку нафти і газу Трамп використає "дуже жорсткий" підхід до Ірану, щоб змінити Близький Схід, і це продемонструє і Путіну, і голові КНР Сі Цзіньпіну "інший спосіб взаємодії зі світом порівняно з тим, що бачили досі".

Про це Курт Волкер заявив в інтерв’ю The Kyiv Independent

За його словами, Трамп може опустити світові ціни на нафту і таким чином змусити Путіна припинити війну.

Також Волкер припускає, що Трамп “виявлятиме силу”, щоб переконати Путіна у тому, що йому нашкодить продовження війни.

На питання журналіста про те, як саме Трамп може проявити цю силу, Волкнер сказав, що впливом на Близькому Сході.

“Думаю, що перше, що зробить Трамп, це збільшить видобуток нафти і газу у США, щоб спробувати наповнити світові ринки якомога більшою кількістю дешевої енергії. Це буде добре для економіки США, це буде добре для світової економіки. Це також буде погано для бюджету Путіна, і тому я думаю, що це те, що він майже гарантовано зробить”, – сказав Волкер.

На його думку, друге, що зробить Трамп – використовує “дуже жорсткий” підхід до Ірану, щоб змінити Близький Схід, і це продемонструє і Путіну, і голові КНР Сі Цзіньпіну “інший спосіб взаємодії зі світом порівняно з тим, що бачили досі”.

“Потім, коли справа дійде до самої України, я думаю, він шукатиме підтримки для програми ленд-лізу, дозволяючи Україні позичати гроші, щоб купувати американську зброю. Це те, що було в планах два роки і ніколи не використовувалося під час адміністрації [нинішнього президента США Джо] Байдена”, – заявив Волкер.

Він вважає, що Трамп не проти дозволити Україні позичити для цих цілей $500 млрд.

“Цього має бути достатньо, щоб сказати Путіну, що він не може витратити більше, він не може переграти цього, і це також може вказати шлях до врегулювання”, – сказав Волкер.