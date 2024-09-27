Про це повідомляється на сайті президента України.
Зеленський розповів Трампу про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські військові інновації, а також про втрати російської армії.
Глава держави також підкреслив на тому, що треба перекрити усі канали постачання західних компонентів для російських ракет, а також перекрити самій Росії можливість отримувати гроші на війну від продажу нафти й газу.
«Я думаю, ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. [Володимир] Путін не може перемогти. Перемогти мають українці», — сказав Зеленський перед початком зустрічі.
В Офісі президента не вказують, чи погодився Трамп з планом перемоги, але додали, що він назвав зустріч «хорошим знаком».
«Президент України пройшов через пекло, і його країна пройшла через таке пекло, через яке пройшло небагато країн — таке не траплялося ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація», — зауважив Трамп.
На брифінгу перед зустріччю Трамп зазначав, що вони із Зеленським «проведуть дискусію і подивляться, до чого зможуть прийти».