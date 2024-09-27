Президент України Володимир Зеленський представив кандидату у президенти США Дональду Трампу український план перемоги. Той зазначив, що Україна пройшла через «таке пекло, через яке пройшло небагато країн».

Про це повідомляється на сайті президента України.

Зеленський розповів Трампу про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські військові інновації, а також про втрати російської армії.

Глава держави також підкреслив на тому, що треба перекрити усі канали постачання західних компонентів для російських ракет, а також перекрити самій Росії можливість отримувати гроші на війну від продажу нафти й газу.

«Я думаю, ми маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. [Володимир] Путін не може перемогти. Перемогти мають українці», — сказав Зеленський перед початком зустрічі.

В Офісі президента не вказують, чи погодився Трамп з планом перемоги, але додали, що він назвав зустріч «хорошим знаком».

«Президент України пройшов через пекло, і його країна пройшла через таке пекло, через яке пройшло небагато країн — таке не траплялося ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація», — зауважив Трамп.

На брифінгу перед зустріччю Трамп зазначав, що вони із Зеленським «проведуть дискусію і подивляться, до чого зможуть прийти».