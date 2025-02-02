Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його країна платить “сотні мільярдів доларів, щоб субсидувати Канаду”. Причин, навіщо це робити й надалі, глава Білого дому не бачить.

Про це він написав у своїй мережі Truth Social.

Він додав, що США мають необмежену енергію, повинні виготовляти власні автомобілі та мають більше деревини, ніж можуть використати. При цьому, від Канади Сполученим Штатам “не потрібно нічого з того, що у них є”.

“Без цієї величезної субсидії Канада перестане існувати як життєздатна країна. Жорстоко, але правда! Тому Канада має стати нашим омріяним 51-м штатом. Значно нижчі податки та значно кращий військовий захист для народу Канади — і жодних мит!” — написав Трамп.

Нагадаємо, з 1 лютого США запровадили мито у розмірі 25% на імпорт товарів з Канади та Мексики (і 10% на енергоносії), та у 10% — на товари з Китаю. Товари цих трьох країн разом становлять близько 40% всього американського імпорту. У відповідь на це, Канада та Мексика ввели дзеркальні мита на імпорт із США.