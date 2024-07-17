Про це йдеться у повідомленні на сторінці Джонсона в Instagram.
Джонсон зазначив, що колишній президент США “перебуває у відмінній формі після замаху на вбивство”.
“Радий зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії”, — зазначається у публікації.
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