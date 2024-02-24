У Нью-Йорку суддя офіційно зобов’язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити 454,2 мільйона доларів після того, як він був визнаний відповідальним за завищення його статків у цивільній справі про шахрайство.

Про це пише Reuters.

Платіж містить штраф розміром 354,9 мільйона доларів плюс відсотки.

Суддя також зобов’язав дорослих синів Трампа — Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа — виплатити кожному майже 4,7 мільйона доларів, а колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга – виплатити 1,1 мільйона доларів, включаючи відсотки.

Сума виплат склала 464,6 мільйона доларів і була визначена в четвер. Понад 114 тисяч доларів будуть нараховуватись щодня як відсотки. Рішення було оприлюднено в п’ятницю.

Генеральний прокурор Летіція Джеймс звинуватила відповідачів у незаконному завищенні вартості майна Трампа з метою роздути його власність і отримати кращі умови кредитування та страхування.

16 лютого визнав Дональда Трампа винним у цій справі та оштрафував на 354,9 мільйона доларів за шахрайське завищення власного капіталу з метою ошукання кредиторів.

Суддя Енгорон також заборонив Трампу на три роки обіймати керівні посади в будь-якій нью-йоркській компанії або отримувати позики в банках, зареєстрованих у штаті. Його дорослі сини отримали дворічну заборону займати керівні посади.

Суддя сказав, що у цій справі “повна відсутність розкаяння та докорів сумління межує з патологією”. Натомість Трамп заявив, що має намір оскаржити це рішення суду

2 серпня 2023 року Дональда Трампа звинуватили у злочині проти держави та громадян, а також спробі скасувати результати виборів США 2020 року, де він програв Джо Байдену.

У червні 2023 року у залі федерального суду в Маямі Дональду Трампу висунули 37 кримінальних звинувачень, пов’язаних із поводженням із секретними документами на його маєтку у Флориді Мар-а-Лаго. У відповідь адвокат Трампа Тодд Бланш виступив від імені політика, заявивши, що той не визнає себе винним.

27 липня Трампу висунули нові звинувачення в тому, що він намагався перешкодити розслідуванню неправомірного поводження з надсекретними документами. До того ж у справі новий серед підозрюваних.

У новому документі Трампа звинувачують, що він діяв разом зі своїм особистим помічником Уолтіном Наутою і новим обвинуваченим, менеджером нерухомості Карлосом де Олівейра, щоб видалити записи камер безпеки в Мар-а-Лаго.