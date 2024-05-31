Суд присяжних визнав Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації при виплатах порноакторці Стормі Деніелс.

Про це повідомляє CNN.

Тепер Трампу загрожує до чотирьох років увʼязнення. Відомо, що дебати тривали майже 12 годин. За їх підсумками присяжні визнали Трампа винним по всіх 34 пунктах обвинувачення.

Яким саме буде покарання для Трампа, наразі невідомо. Оголошення офіційного вироку заплановане на 11 липня.

Сам екс-президент США винним себе не визнає. Суд він назвав “ганьбою” і “сфальсифікованим процесом”.

“Ми не зробили нічого поганого. Я дуже невинна людина”, – сказав Трамп після виходу із зали суду.

У вироку він звинувачує чинного президента США і свого головного опонента на майбутніх виборах – Джо Байдена.

“Всю нашу країну зараз фальсифікують. Це було зроблено адміністрацією Байдена, щоб поранити чи завдати шкоди опонентові, політичному опонентові”, – наголосив Дональд Трамп.

На рішення присяжних вже відреагував і спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон. Обвинувальний вирок колишньому президенту Дональду Трампу він назвав “ганебним днем ​​в історії Америки”.

“Американський народ сприймає це як закон, і вони знають, що це неправильно – і небезпечно. Президент Трамп по праву оскаржить цей абсурдний вирок – і він переможе!” – сказав Джонсон.

Нагадаємо, експрезидента звинувачують у фальсифікації ділової звітності з метою приховування виплати грошей за мовчання порнозірці за кілька тижнів до виборів 2016 року, на яких він переміг.

Прокурори стверджують, що Трамп наказав своїй команді докласти всіх зусиль, аби не допустити негативних публікацій про нього. Саме з цією метою було виплачено 130 тис. доларів порноактрисі, з якою він нібито мав сексуальний контакт за десять років до того.

Суд протягом місяця заслухав 22 свідків. Серед них колишній видавець таблоїда National Enquirer Девід Пекер, який викуповував негативні історії про Трампа з метою їх приховування, порноактриса Стормі Деніелс, яка виклала перед присяжними непристойні деталі сексуального контакту з експрезидентом, та колишній його адвокат Майкл Коен, через якого здійснювалася оплата.

Сам Коен раніше визнав себе винним у незаконному фінансуванні виборчої кампанії Трампа та інших пов’язаних із справою звинуваченнях.