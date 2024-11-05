Зазначається, що деякі радники Дональда Трампа заохочують його оголосити перемогу на президентських виборах ще в ніч проти 6 листопада, якщо він матиме значну перевагу над Камалою Харріс у ключових штатах.

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, деякі радники Дональда Трампа заохочують його оголосити себе переможцем виборів до завершення підрахунку голосів, якщо він матиме значну перевагу у штаті Пенсильванія або якщо результати приватних опитувань вказуватимуть на ймовірність перемоги республіканців.

Проте інші члени команди Трампа висловлюють побоювання щодо такого кроку, застерігаючи від заявок про перемогу у разі невеликого розриву в ключових штатах. Серед них – колишній стратег Білого дому Стівен Беннон, який, за словами джерел, нещодавно спілкувався з Трампом.

Останнє слово, як завжди, залишається за Трампом. Він відомий своїм непохитним прагненням до контролю і здатністю ігнорувати поради, якщо вважає це за потрібне.

Тому, незважаючи на попередження, Трамп все ще може оголосити себе переможцем виборів до завершення підрахунку голосів, якщо вважатиме це доцільним.