Щоб змусити Володимира Путіна і Володимира Зеленського почати серйозні переговори, Трампу потрібні важелі впливу. Вони включають військову допомогу Україні, посилення санкцій проти Росії та співпрацю з G7 щодо конфіскації заморожених російських активів.

Про це пише The Hill.

Як зазначає видання, для початку Дональд Трамп повинен запросити у Конгресу законопроєкт про військову допомогу Україні на 40-50 мільярдів доларів. Ці кошти будуть витрачені в США або на закупівлю нової сучасної зброї для американських військових на заміну старої зброї, вивезеної для України, або на контракти з американськими оборонними фірмами для України.

По-друге, Трамп повинен змусити свою адміністрацію працювати з союзниками, щоб посилити санкції й тим самим навантажити ще більше російську економіку. При цьому, один зі способів полягає в тому, щоб закрити лазівки, які дозволяють західним технологіям проникнути в Росію. Другий спосіб — обмежити доходи Росії від транспортування російської нафти західними танкерами, знизивши ціну до 45 доларів за барель.

По-третє, Трамп повинен співпрацювати з G7 і європейцями, щоб конфіскувати заморожені активи російського Центрального банку РФ на суму близько 300 мільярдів доларів і перевести їх до фонду для військових потреб України та її реконструкції.

“Ці кроки сигналізували б Путіну про те, що йому потрібно підійти серйозно та добросовісно вести переговори для досягнення розумної угоди, інакше зіткнуться з ще більшими військовими, економічними та політичними витратами”, — наголошується у матеріалі видання.

Також такі дії, за висновком The Hill, створили б для Трампа найкращу позицію для переговорів, а в разі їх успіху вони значно посилили б становище американського лідера та вплив на світовій арені.