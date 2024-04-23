Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про розвиток індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення навчального процесу у вищій освіті.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.

Він уточнив, що законодавча ініціатива №10177 «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті» була підтримана 306 голосами народних депутатів.

Нормативно-правовий акт передбачає, що студенти самі формуватимуть освітню траєкторію, регулюватимуть темп і тривалість навчання, а також зможуть змінити спеціальність після року чи півтора навчання.

«Наприклад, студент ще не визначився з конкретною спеціальністю, тому вступає на міждисциплінарну програму «Соціальні науки». У її межах є кілька спеціальностей: соціологія, соціальна робота та політологія. Після року-півтора студент вирішує, що йому ближча політологія, вибирає цю спеціальність і продовжує цілеспрямовано її вивчати. Ті, хто від початку визначилися зі спеціальністю, зможуть надалі вступати одразу на неї», – пояснив Федоров.

Водночас, закон містить норму про те, що студенти контрактної форми навчання набудуть право на самостійне визначення тривалості навчання в університеті.

Бакалаврський освітній рівень (4 роки) студент може пройти за три роки або навпаки — поєднати навчання з роботою і завершити за шість-вісім років.

Водночас термін навчання може бути скорочений не більше ніж на 25%.

Запроваджується мінімальна кількість годин навчальних занять в одному кредиті ЄКТС (на бакалавраті мінімум 10 годин (з 30 годин на один кредит ЄКТС), на магістратурі – мінімум 8 годин.

Зокрема, індивідуальний навчальний план може передбачати річне навчальне навантаження обсягом не менше 30 та не більше 80 кредитів ЄКТС.

Водночас відповідно до нового закону, заклади вищої освіти отримали розширення своєї автономії. Відтепер ЗВО зможуть самостійно визначати інструменти для досягнення компетентностей, встановлених навчальними програмами.

Окрім того, учасники академічної мобільності зможуть визнати результати навчання, здобуті у формальній, неформальній та інформальній освіті, процедура чого буде розроблена у окремих постановах. Варто підкреслити, що для деяких спеціальностей, як право, медицина чи правоохоронна діяльність, детально визначаються вимоги до компетентностей і результатів навчання. Для цих сфер передбачені державні кваліфікаційні іспити.