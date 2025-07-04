Про загибель Бадалова як повідомляють РИА Новости

У Москві сталася трагічна подія: віцепрезидент компанії “Транснафта” Андрій Бадалов загинув, випавши з вікна житлового будинку. Ця новина вже облетіла інформаційні агентства, зокрема “РИА Новости” та ТАСС.

“Тіло Бадалова виявили під вікнами будинку на Рубльовському шосе. Попередня причина загибелі – самогубство.” – співрозмовник ТАСС

Згідно з інформацією від правоохоронців, перед своєю смертю Бадалов надіслав дружині прощальні повідомлення. Попередньо встановлено, що він випав із вікна.

За даними джерел, Андрій Бадалов проживав на 10-му поверсі, але випав з балкона 17-го поверху. Йому було 62 роки, і він обіймав посаду віцепрезидента “Транснафти” з 2021 року, відповідаючи за цифрову трансформацію та інформаційні технології в компанії.

Компанія “Транснафта”, що є частиною “Транснефть”, виконує функції оператора магістральних нафтопроводів у Росії та має свою штаб-квартиру в Москві.