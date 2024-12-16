Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Угода України з росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена”, – підкреслив Шмигаль.

Він заявив про готовність України до обговорення транзиту альтернативного газу за умови офіційного звернення з боку Єврокомісії. Це стане частиною зобов’язань, які Україна виконуватиме відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

На зустрічі сторони обговорили також збільшення обсягів імпорту електроенергії з Словаччини, що наразі складає 30% від загального обсягу. Новий залізничний маршрут між Києвом і Братиславою, який нещодавно почав курсувати, став черговим прикладом посилення співпраці між двома країнами.

Шмигаль наголосив на важливості санкцій проти російського енергосектору, зокрема щодо тіньового танкерного флоту. Він висловив вдячність партнерам у Європі за усвідомлення загрози, яку несе енергетична залежність від Росії, й підтримку в запровадженні санкцій, які послаблюють агресора.

Переговори між прем’єрами підкреслили прагматичний підхід до вирішення спільних енергетичних і економічних питань на користь обох держав.