Європейська комісія має намір продовжити переговори з Україною щодо постачання природного газу в Європу, залучивши до обговорень Угорщину та Словаччину.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву, зачитану перед послами ЄС вранці 27 січня перед зустріччю міністрів закордонних справ. На ній також обговорюватимуть продовження санкцій проти Росії, які мають оновлюватися кожні шість місяців.

Проблеми з продовженням санкцій спричинені Угорщиною, яка затримує їх відновлення. Крайній термін для ухвалення рішення — 31 січня. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що санкції шкодять економіці його країни, і закликав відновити постачання газу через Україну для забезпечення енергетичної безпеки ЄС.

«Комісія готова продовжити переговори з Україною щодо постачання газу через українську газотранспортну систему, долучивши до процесу Угорщину та Словаччину», — йдеться у заяві.

Поставки російського газу через територію України припинилися 1 січня 2025 року після завершення терміну дії транзитного контракту. Угорщина та Словаччина закликають ЄС втрутитися для відновлення транзиту через трубопровід.