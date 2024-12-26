Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Як з’ясувалося, схему переправлення спланували двоє місцевих жителів, що проживають у прикордонній зоні. Вони за грошову винагороду у розмірі 18 тисяч доларів взялися доставити до кордону двох мешканців Ужгорода.
Перетин держрубежу планували подолати у районі населеного пункту Княгиня Ужгородського району. А ось для того, щоб “клієнтів” провезти через контрольні пости, переправники вдалися до цинічного задуму. Вони вдали, що прямують у складі траурного кортежу, який супроводжував тіло загиблого воїна до місця поховання.
Для більшої правдоподібності, порушники навіть вивісили з вікна автомобіля державний прапор.
Однак хитрощі переправників було викрито, а правопорушників затримано після завершення процесії. Під час затримання один із переправників не виконував законні вимоги правоохоронців зупинитися і здійснив спробу наїзду на прикордонний наряд. А “втікачів” з Ужгорода ділки взагалі на ходу викинули з автомобіля і наказали тікати.
Група реагування разом з оперативниками, затримала втікачів та їхніх переправників і доставила їх у прикордонний підрозділ. Обом ужгородцям доведеться відповідати перед законом за спробу незаконного перетинання державного кордону. Рішення у їхній справі ухвалюватиме суд.
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