Співробітники Чопського прикордонного загону ДПСУ викрили черговий “креатив” у спробі незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Цього разу двоє чоловіків призовного віку вирішили доєднатися до траурного кортежу за загиблим воїном.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Як з’ясувалося, схему переправлення спланували двоє місцевих жителів, що проживають у прикордонній зоні. Вони за грошову винагороду у розмірі 18 тисяч доларів взялися доставити до кордону двох мешканців Ужгорода.

Перетин держрубежу планували подолати у районі населеного пункту Княгиня Ужгородського району. А ось для того, щоб “клієнтів” провезти через контрольні пости, переправники вдалися до цинічного задуму. Вони вдали, що прямують у складі траурного кортежу, який супроводжував тіло загиблого воїна до місця поховання.

Для більшої правдоподібності, порушники навіть вивісили з вікна автомобіля державний прапор.

Однак хитрощі переправників було викрито, а правопорушників затримано після завершення процесії. Під час затримання один із переправників не виконував законні вимоги правоохоронців зупинитися і здійснив спробу наїзду на прикордонний наряд. А “втікачів” з Ужгорода ділки взагалі на ходу викинули з автомобіля і наказали тікати.

Група реагування разом з оперативниками, затримала втікачів та їхніх переправників і доставила їх у прикордонний підрозділ. Обом ужгородцям доведеться відповідати перед законом за спробу незаконного перетинання державного кордону. Рішення у їхній справі ухвалюватиме суд.