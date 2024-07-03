Український режисер та військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов заявив, що Україна повинна бути готова до тривалої війни з Росією, яка може затягнутися на 10 років.

Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Потрібно перестати ховати голову в пісок. Спочатку говорили про два тижні, потім про два місяці, потім про два роки. Але нам потрібно готуватися до війни на 10 років. Якщо ми будемо готові до такої перспективи, а війна закінчиться раніше, значить, ми перемогли і зробили все правильно”, — зазначив Сенцов.

Режисер підкреслив, що війна з Росією — це не просто тимчасова подія, а серйозний і тривалий виклик, до якого Україна має бути готова.

“Всі чоловіки будуть служити. Нам потрібна демобілізація, ротації, щоб перевести країну на військові рейки, інвестувати кошти в оборону та виробництво, а не в новий асфальт чи стадіони”, — вважає він.

Сенцов застеріг, що якщо українці й далі житимуть одним днем, “це нічим хорошим не закінчиться”.

Сам Олег Сенцов з перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України активно боронить свою країну. Він вступив до лав територіальної оборони Києва, а згодом воював у складі ЗСУ на Луганському та Донецькому напрямках.

Український режисер неодноразово заявляв, що головна його мета – “повернути український прапор до Криму”. За час війни він отримав три поранення, зокрема й контузію.