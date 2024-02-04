Як пише The Sunday Times таку заяву зробив Глава МЗС Великобританії Девід Кемерон.

Кемерон заявив, що Лондон повинен зробити все можливе, щоб згуртувати інші країни на підтримку України й припинити розмови про патову ситуацію у війні.

Глава МЗС вказав, що економіка Великої Британії в 25 разів більша за російську, тому вона абсолютно точно може продемонструвати, що час на їхньому боці, а не на боці путіна. Він також додав, що це послання він намагатиметься донести до Дональда Трампа, якщо той повернеться до Білого дому.