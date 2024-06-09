Командир підрозділу аеророзвідки "Terra" у складі 3-ї ОШБр Микола Волохов пояснив, які люди не потрібні на війні, та чому найбільш актуальним зараз має бути рекрутинг, а не мобілізація.

Про це він розповів в ефірі “Еспресо”.

За словами Волохова, на війні не потрібні люди, які не хочуть воювати й не знають для чого це їм потрібно.

“Не можна примусити людину воювати. Принаймні користі від цього точно не буде”, — впевнений військовий.

За його словами, зараз треба поширювати саме рекрутинг, адже його головна ідея — це “підготувати людину та пояснити навіщо це їй потрібно”.

“Коли людина приходить до нашого рекрутингового центру, вона отримує всю необхідну інформацію. Ніхто жодних повісток не вручає і ніхто нікого не змушує. Також завдяки рекрутингу людина повністю отримує базові навички обраної вакансії. Тобто, ми повністю готуємо і навчаємо людей базовим й головним навичкам. Це можуть бути штурмовики, оператори БпЛА, менеджери й т.д”, — додав Волохов.

Крім того, він пояснив, чому про рекрутинг зараз говорять менше, ніж про мобілізацію.

“У більшості випадків людям краще говорити про погане, ніж про щось хороше. Саме тому про рекрутинг говорять менше. Так сталось, що слово “мобілізація” має негативне сприйняття в суспільстві. Натомість рекрутинг нами так розроблявся, щоб уникнути всіх негативних речей, повʼязаних з мобілізацією”, — пояснив Волохов.