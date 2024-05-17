«Ми говорили про це з прем’єр-міністром. На сьогодні у нас є виконувачі обов’язки в кількох міністерствах. Треба це вирішувати», – сказав він 16 травня під час зустрічі з журналістами, повідомляє українська редакція “Радіо Свобода”.
Уряд 14 травня призначив Василя Шкуракова та Тараса Висоцького тимчасовими виконувачами обов’язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури та міністра аграрної політики та продовольства відповідно.
Після цього в Кабміні зросла кількість тимчасових виконувачів обов’язків міністра — до 5.