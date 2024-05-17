«Ми говорили про це з прем’єр-міністром. На сьогодні у нас є виконувачі обов’язки в кількох міністерствах. Треба це вирішувати», – сказав він 16 травня під час зустрічі з журналістами, повідомляє українська редакція “Радіо Свобода”.