Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував удар по російському військовому аеродрому "Оленья" поряд із його країною. Фінам потрібно звикнути, що неподалік від їх кордонів йде війна – і Україна використовуватиме всі засоби для перемоги.

Цитує слова політика фінський державний мовник Yle.

У Стубба запитали щодо інформації з українських медіа про дроновий удар по летовищу у Мурманській області неподалік від фінського кордону.

Президент Фінляндії підтвердив, що міжнародна ситуація “залишається напруженою”, але громадянам країни не варто турбуватися з приводу таких інцидентів.

Фінський лідер повідомив, що керівництво держави стежить за ситуацією та готове реагувати.

Він додав, що Фінляндія перебуває у контакті, зокрема, з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном щодо того, як слід реагувати на цю та інші атаки.

“Я перебуваю на постійному зв’язку з прем’єр-міністром у ці дні. Нам потрібно звикнути до того, що неподалік наших кордонів йде війна. І нам треба звикнути до того, що Україна використовуватиме всі засоби для перемоги у цій війні”, – пояснив Стубб.

Також він додав, що Росія продовжить свої гібридні атаки.

Загалом, президент закликав фінів “залишатися спокійними та пильними” – і у країни не буде “серйозних проблем”.

Відстань від кордону Фінляндії до “Оленьї” становить близько 150 км.