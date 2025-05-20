Три роки тому, 20 травня 2022 року, Маріупольський гарнізон виконав наказ вищого командування і вийшов у полон. Перед цим — майже три місяці оборони в повному оточенні, без сну, без достатньої кількості медикаментів та їжі, під постійним вогнем.

Про це йдеться на сторінці 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”.

“Це більше, ніж оборонна операція. Це був момент, коли існування держави висіло на волосині. Коли російська армія розраховувала захопити країну за кілька тижнів — Маріуполь тримався майже три місяці. Відтягнув сили. Зламав темп наступу. І змусив ворога змінити плани. Це була одна з найжорстокіших битв повномасштабної війни. І одна з найважливіших. Маріупольський гарнізон став стіною, яку не змогли проломити ані ворожі танки, ані авіабомби”, – зазначають у матеріалі.

20 травня — день, коли битва за Маріуполь перейшла у нову фазу. Фазу полону. Боротьби без зброї.

За ці три роки багато чого змінилося. Фронт перемістився. «Азов» виріс, зміцнів, загартувався. Незмінним лишається одне: військові щодня приймають бій на фронті заради них — полонених побратимів.

“«Азов» був, є і завжди буде силою, яка не залишає своїх. Ми пам’ятаємо кожного. Боремось за кожного. І ніколи не назвемо цю історію завершеною, поки останній наш боєць не ступить на вільну землю”.

Скільки бійців “Азову” досі в полоні

На сьогодні з полону звільнено менш ніж 500 бійців полку “Азов”, які припинили оборону “Азовсталі” за наказом командування. Кремль звільняє азовців вкрай неохоче. Разом із ними в російському полоні досі залишаються військовослужбовці Тероборони, морської піхоти, прикордонної служби та Нацгвардії.

Як повідомляв офіцер з морально-психологічного забезпечення 12-ї бригади спецпризначення “Азов” Нацгвардії України Костянтин Кожекін, у травні 2022 року з території заблокованої “Азовсталі” до російського полону потрапили близько 1400 бійців “Азову”. Відтоді Росія повернула лише 485 з них у межах обмінів. За словами офіцера, 129 військових Кремль незаконно засудив, ще понад три десятки справ перебувають у процесі розгляду.

Як підкреслив офіцер по роботі з особовим складом бригади, азовців з полону Кремль повертає рідше за інших.

“Чому складно повертають — причин багато. Починаючи від створеного в Росії іміджу “Азова” як терористів, який треба підтримувати судовими процесами, і закінчуючи дуже високим рівнем мотивації наших бійців”, — зазначив Костянтин Кожекін.

Звільнені оборонці “Азовсталі”

16 травня 2022 року командир полку «Азов» Денис Прокопенко, перебуваючи на території заблокованого заводу «Азовсталь» у Маріуполі, повідомив, що виконано наказ вищого командування, метою якого було збереження життя військових. Після цього в медіа з’явилась інформація про евакуацію близько десяти автобусів із пораненими українськими захисниками з території заводу. Найважчі поранені були вивезені до тимчасово окупованих Новоазовська та Оленівки. Міністерство оборони України заявило про намір здійснити обмін військовополоненими: українських захисників — на російських солдатів.

20 травня 2022 року українські сили, які продовжували героїчну оборону «Азовсталі», отримали наказ припинити спротив. За офіційними даними, близько двох тисяч бійців вийшли з підземель заводу і здались у полон. Таким чином завершився один із найгероїчніших етапів оборони Маріуполя. Вже наступного дня — 21 травня — місто повністю опинилось під контролем російських окупантів.

У червні 2022 року Президент Володимир Зеленський заявив, що після завершення боїв за Маріуполь у російський полон потрапили понад 2,5 тисячі українських військових, які боронили «Азовсталь». Їхнє звільнення стало завданням Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

29 червня 2022 року відбувся один із наймасштабніших обмінів військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення: додому повернулися 144 українських оборонці, з яких більшість були важко поранені — з ампутаціями, пораненнями різного характеру, вибуховими травмами. Серед них — 95 бійців «Азовсталі», включно з 43 представниками полку «Азов».

21 вересня 2022 року Україна здійснила ще один масштабний обмін: у Чернігівській області було звільнено 215 українських захисників, серед яких 108 — «азовців», включаючи командирів. В обмін на 200 українських військових було передано проросійського політика Віктора Медведчука, ще 55 осіб — у рамках іншої частини домовленості — в обмін на п’ятьох українських командирів.

Ці п’ятеро командирів — Денис Прокопенко «Редіс», Святослав Паламар «Калина», Сергій Волинський «Волина», Денис Шлега та Олег Хоменко — були направлені до Туреччини за процедурою екстракції, згідно з домовленостями за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Президент Зеленський тоді повідомив, що вони залишатимуться в Туреччині до завершення війни.

Проте 8 липня 2023 року стало відомо, що ці командири повертаються в Україну. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега повернулись на батьківщину після майже року перебування за кордоном.