Бійці Третьої окремої штурмової бригади оприлюднили матеріали розслідування воєнних злочинів російських окупантів у селищі Невському на Луганщині. У розпорядження українських військових потрапив телефон одного з російських солдатів, на якому були зафіксовані злочинні накази його спільника - Олега Рудакова з позивним "Рудік".

Рудаков наказував своїм підлеглим катувати та знищувати місцеве населення, що підтверджують радіопереговори його групи. В одному з перехоплених записів звучить прямий наказ «зачистити», тобто повністю знищити мешканців Невського.

“Ми з’ясували не лише подробиці діяльності Рудакова, але й встановили факти його біографії, місце служби, родинні зв’язки, а також дані про його кримінальне минуле, через яке він неодноразово потрапляв до в’язниці. За нашою інформацією, з жовтня цього року Рудаков вважається зниклим безвісти”, – зазначили у бригаді.

Додаткову інформацію вдалося отримати через пранкерські дзвінки родичам Рудакова та представникам його військової частини за допомогою Майора Чорнобаєва.

Крім того, матеріали розслідування розкрили факти жорстокого поводження російських командирів зі своїми ж солдатами. У перехоплених розмовах виявлено накази про вбивства як метод покарання підлеглих.

Цифрові докази, зібрані Третьою штурмовою бригадою, передадуть до міжнародних інстанцій для використання у розслідуванні воєнних злочинів РФ проти України.