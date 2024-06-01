Про це йдеться у дописі 3-ої ОШБр у Telegram-каналі.

“Антарктика вривається: Третя штурмова вже на півострові! Бригадні знамена підняли на українській антарктичній станції “Академік Вернадський”, — йдеться у дописі.

Зазначається, що унікальні фото з крижаної землі зробили дослідники особового складу 29-ї Української антарктичної експедиції. На початку березня 2024 року вони вирушили на півострів з місією дослідження біології, геофізики та метеорології.

“І поки наші науковці працюють задля розвитку української науки, ми продовжуємо працювати для того, аби знищити ворога”, — пишуть бійці 3-ої штурмової бригади.