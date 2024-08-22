3 ОШБр повідомляє про просування майже на 2 квадратних кілометри.

Про це йдеться в дописі на каналі 3-ї окремої штурмової бригади.

В результаті контратак вони взяли контроль над батальйонним районом оборони окупантів, а також над їхніми взводними та ротними опорними пунктами. Сили на полі бою були розподілені 2,5 до 1 на користь ворога, що включало ворожі сили підтримки.

Командир бригади Андрій Білецький повідомив, що основне завдання операції це зниження наступального потенціалу 20-ї армії РФ, і воно було успішно виконане.

За чотири дні ворог втратив близько 300 осіб, а значна кількість техніки та озброєння була знищена або пошкоджена. Штурмові дії також допомогли зменшити тиск на інші критичні ділянки фронту та зняли загрозу з напрямку Макіївки.

Нині окупанти посилили застосування авіації, реактивних систем залпового вогню та далекобійної артилерії.