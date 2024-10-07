На Лиманському напрямку фронту бійці Третьої окремої штурмової бригади допомогли військовим приданих підрозділів, які потрапили в полон до російської диверсійно-розвідувальної групи.

Про це розповіли в 3 ОШБр і тактичній групі «Кремінна».

Четверо українських військових, пересуваючись між позиціями на передовій, потрапили в засідку, організовану групою російських диверсантів, яка налічувала 10 осіб. Серед полонених був капітан, сержант і двоє солдатів.

«Полонені нам доповіли, що командування противника давало їм завдання в рацію “обнулити“ наших суміжників, але ті, хто взяв їх у полон, чомусь відмовилися від цього завдання», — розповів командир 1 роти 2 штурмового батальйону 3 ОШБр з позивним Мося.

Після захоплення, українців почали супроводжувати до російських позицій, однак це помітив черговий 3 ОШБр через дрон. Він ідентифікував, що в полон потрапили придані бригаді військові.

Командир одного з батальйонів дав наказ групі швидкого реагування знищити ворожу ДРГ і звільнити полонених. Штурмовики на бронетехніці швидко наздогнали росіян з полоненими, коли ті наближалися до своїх позицій.

В ході бою росіяни кинули українських полонених і відступили. Ворожу ДРГ було ліквідовано, а також повернено раніше захоплені росіянами позиції. Полонені українські військові самостійно повернулися на свої позиції протягом доби, зараз вони в безпеці й отримують медичну допомогу.