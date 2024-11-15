Про це повідомила начальниця відділення комунікацій Третьої штурмової бригади, лейтенантка ЗСУ Христина Бондаренко.

“Сьогодні у нас вийшов перший музичний альбом. Це культурний бум, який ми хочемо запустити, як переосмислення часів, в які живемо. Свого часу це сталося після війни у Вʼєтнамі, до того було літературне Втрачене Покоління, а ми запускаємо свою ЕПОХУ”, — йдеться у повідомленні.