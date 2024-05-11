Про це йдеться у відповідному повідомленні.
Військові зазначають, що під час спроби штурмувати наші передні позиції противник був розбитий, і 28 окупантів було знищено.
“Цим двом пощастило вижити й вони вважали, що йшли на закріплення. Хоча на думку їхніх командирів — скоріше “обнулитися”, — зауважили у Третій штурмовій і нагадали, що ті росіяни, які здаються у полон — будуть жити й у майбутньому будуть використані як обмінний фонд.
Один із полонених закликав російських військових здаватися й тим самим зберегти життя.
“Живіть хлопці заради сім’ї, заради рідних. За що ми тут воюємо – нікому не зрозуміло”, — сказав на камеру окупант.
- Жінка в армії, російський полон та гендерна рівність. Інтервʼю з Олесею Мельниченко
- Росіяни вбили українських солдат, які хотіли здатися в полон
- ГУР опублікувало список пілотів РФ, які обстрілюють Україну “Кинджалами”