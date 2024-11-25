Бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ зачистили населений пункт Копанки в Борівській громаді на Харківщині, куди раніше проникли російські окупанти.

Про це повідомила Третя штурмова у телеграм-каналі.

Ба більше, бійцям вдалося захопити у полон нову партію росіян.

“Окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що полонені — військовослужбовці 1-ї танкової армії РФ. Під час взяття ворог крив ділянку 152-м калібром, але не по українських бійцях, а щоб ліквідувати своїх.

“Деякі окупанти під слідством у РФ, частина — вже засуджені”, — наголосили у Третій штурмовій.

Селище Копанки зараз повністю під контролем Збройних Сил України.