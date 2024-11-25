Про це повідомила Третя штурмова у телеграм-каналі.
Ба більше, бійцям вдалося захопити у полон нову партію росіян.
“Окрім успішної операції із зачистки від ворожих сил селища Копанки, бійцям бригади вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що полонені — військовослужбовці 1-ї танкової армії РФ. Під час взяття ворог крив ділянку 152-м калібром, але не по українських бійцях, а щоб ліквідувати своїх.
“Деякі окупанти під слідством у РФ, частина — вже засуджені”, — наголосили у Третій штурмовій.
Селище Копанки зараз повністю під контролем Збройних Сил України.
- СБУ взяли в полон 102 росіянина на Курському напрямку
- Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського полоненого
- Росія регулярно вбиває військовополонених та використовує хімічну зброю, — ISW