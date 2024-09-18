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Третя штурмова зупинила наступ ворога: танк і БТР у полум’ї на Харківщині

Бійці Третьої окремої штурмової бригади зупинили наступ окупантів у Харківській області, знищивши ворожу техніку.

Середа, 18 вересня 2024, 14:11

Спалили танк і БТР: Третя штурмова зупинила атаку рф у Харківській області (відео)

Про це повідомили у бригаді.

“Ворожу колону, яка рухалась у бік наших позицій, вчасно змалювали пілоти Третьої штурмової. Бригадні підрозділи одразу приєдналися до ліквідації”, зазначають військові.

З повітря захисники миттєво атакували ворожий танк. Російський БТР намагався втекти, але його наздогнали.

У Третій штурмовій зазначають: ще до контрольних влучань російська піхота почала втікати назад.

“Багатомільйонну техніку за короткий час розмотали наші безпілотники”, — додали в бригаді.

Теги: Війна в Україні, ворожа колона, техніка окупанта, Третя штурмова бригада

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