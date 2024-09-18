Третя штурмова зупинила наступ ворога: танк і БТР у полум’ї на Харківщині

Про це повідомили у бригаді.
“Ворожу колону, яка рухалась у бік наших позицій, вчасно змалювали пілоти Третьої штурмової. Бригадні підрозділи одразу приєдналися до ліквідації”, — зазначають військові.
З повітря захисники миттєво атакували ворожий танк. Російський БТР намагався втекти, але його наздогнали.
У Третій штурмовій зазначають: ще до контрольних влучань російська піхота почала втікати назад.
“Багатомільйонну техніку за короткий час розмотали наші безпілотники”, — додали в бригаді.
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