Третя штурмова зупинила наступ ворога: танк і БТР у полум’ї на Харківщині

Про це повідомили у бригаді.

“Ворожу колону, яка рухалась у бік наших позицій, вчасно змалювали пілоти Третьої штурмової. Бригадні підрозділи одразу приєдналися до ліквідації”, — зазначають військові.

З повітря захисники миттєво атакували ворожий танк. Російський БТР намагався втекти, але його наздогнали.

У Третій штурмовій зазначають: ще до контрольних влучань російська піхота почала втікати назад.

“Багатомільйонну техніку за короткий час розмотали наші безпілотники”, — додали в бригаді.