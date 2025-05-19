У Великій Британії затримали третього підозрюваного у справі про підпал будинку прем’єр-міністра Кіра Стармера. Про це повідомила поліція Лондона, зазначивши, що затримання відбулося вранці в районі Челсі.

34-річного чоловіка підозрюють у змові з метою вчинення підпалу, що могло загрожувати життю людей. Особисті дані затриманого не розголошуються.

Цей інцидент пов’язаний з серією підпалів, які сталися в будинках, пов’язаних із прем’єр-міністром. Перший випадок стався 8 травня близько 3:00 ранку, коли загорівся автомобіль неподалік від резиденції Стармера в Кентиш-Тауні.

Другий підпал стався 11 травня о 3:00 ранку біля вхідних дверей іншого будинку в Іслінгтоні, також пов’язаного з прем’єром. Третій інцидент стався 12 травня о 1:11 ночі в Кентиш-Тауні, де пожежу вдалося локалізувати приблизно за 20 хвилин.

На щастя, внаслідок цих підпалів ніхто не постраждав, але вхідні двері одного з будинків зазнали пошкоджень. Розслідування проводить контртерористичний підрозділ поліції Лондона через зв’язок інцидентів із публічною особою високого рівня.

Кір Стармер охарактеризував ці підпали як «напад на всіх нас, на демократію та цінності, які ми відстоюємо». Лідери Палати громад, зокрема Кемі Баденох з Консервативної партії, засудили ці дії як абсолютно неприйнятні.

Раніше поліція висунула обвинувачення 21-річному українцю за підозрою у підпалі двох будинків прем’єр-міністра та автомобіля. 17 травня було затримано другого підозрюваного у цій справі.