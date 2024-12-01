Україна хотіла б отримати рекомендацію міністрів закордонних справ країн - членів НАТО, які зустрічатимуться 3 грудня в Брюсселі, щодо запрошення в Альянс.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Кошта, передає Укрінформ.

“Вони (міжнародні партнери – ред.) знають нашу позицію. Ми б хотіли би рекомендації від міністрів закордонних справ, але ілюзій немає. Є ті самі «скептичні» країни, і Сполучені Штати на сьогодні входять у (цей) список… Я не знаю, чи буде… діючий Президент США рекомендувати це, але я знаю бачення… держсекретаря Блінкена – він більш позитивний. Але ще є німецька сторона, угорська… Тільки консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий всіма лідерами”, — наголосив Зеленський.

Водночас він зауважив, що це буде не остання можливість для вирішення цього питання.

“У будь-якому разі можна розраховувати на наступні кроки, якщо є політична воля. Є 2 місяці у діючої влади в Сполучених Штатах, вони мають вплив на тих небагатьох європейських скептиків щодо нашого майбутнього… Я особисто не бачу – і більшість країн НАТО не бачать – ніяких ризиків від рекомендації щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Це навіть не запрошення, це рекомендація міністрів закордонних справ щодо лідерів щодо майбутнього запрошення України в НАТО”, — наголосив Зеленський.

Зустріч Ради Україна-НАТО запланована на 3 грудня.