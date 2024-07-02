Про це йдеться в повідомленні “Укренерго”.
“Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку”, – пояснили в компанії.
Також в “Укренерго” закликали споживати світло ощадливо.
Раніше голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький розповів, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно кілька факторів.
“Обстріли тривають. І відбуваються, на жаль, досить регулярно. Також – це спека. І той факт, що надворі така висока температура, він впливає на збільшення споживання. У нас зараз середнє споживання за добу суттєво є вищим, за те, що було 2-3 тижні тому”, – пояснив Кудрицький.
Третій фактор, за його словами, це те, що в європейських країнах, також у зв’язку зі спекою і збільшеним споживанням – знижені можливості ділитися електроенергією з Україною.
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