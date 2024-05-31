Сьогодні, 31 травня, до України вдалося повернути 71 воїна та чотирьох цивільних з російського полону.

Про це заявив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини в телемарафоні.

Згідно з міжнародними конвенціями, пріоритети обмінів визначені таким чином, що спочатку повертаються важкопоранені, жінки, а потім інші категорії.

Лубінець зауважив, що всі, хто був звільнений з полону сьогодні, розповідають про тортури і стверджують, що не бачили представників Червоного Хреста. Одна третина звільнених отримала поранення, деякі з них серйозні. Усі колишні заручники виглядають виснаженими, втратили вагу, і потребують медичної допомоги та реабілітації.

“Ми фіксуємо, в якому стані передаємо російських військовополонених, з іншого боку — в якому стані повертаються наші герої і героїні”, — наголосив Лубінець.

За даними Координаційного штабу, повернути на рідну землю змогли 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять оборонців Маріуполя. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Сьогодні відбувся 52-ий з початку повномасштабного вторгнення обмін. Усього за цей час вдалося визволити 3210 українців.