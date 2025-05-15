Сьогодні вранці Костянтинівка знову стала мішенню для російських окупантів, які тричі обстріляли місто, використовуючи артилерійські системи та безпілотники. Внаслідок одного з атак постраждала одна людина, про що повідомила Костянтинівська міська військова адміністрація.

Згідно з інформацією, перший обстріл стався о 09:35, коли був використаний дрон «Молнія-1». Цей удар призвів до пошкодження фасаду одного з багатоповерхових житлових будинків.

Другий обстріл відбувся о 10:15, коли окупанти застосували ствольну артилерію. В результаті цього нападу одна людина отримала поранення.

Третій удар стався о 10:40, коли був задіяний ударний FPV безпілотник, що також призвело до пошкодження фасаду житлового будинку.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцеві жителі продовжують страждати від наслідків агресії. Важливо залишатися в курсі подій та дотримуватися заходів безпеки.