Станом на травень 2025 року, майже третина бійців “Азову”, які захищали Маріуполь, все ще перебувають у російських в’язницях. З 16 по 20 травня відзначається три роки з моменту, коли гарнізон, що обороняв “Азовсталь” у захопленому Росією місті, потрапив у полон. Кремль неохоче звільняє бійців “Азову”, про що розповів Костянтин Кожекін, офіцер по роботі з особовим складом 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” Нацгвардії України.

За словами Кожекіна, у 2022 році з “Азовсталі” в полон вийшло близько 1400 бійців, з яких лише 485 повернулися в результаті обмінів. Крім того, 129 бійців “Азову” були незаконно засуджені в Росії, а ще понад тридцять справ залишаються на розгляді.

Офіцер підкреслив, що Кремль рідше повертає бійців “Азову” в порівнянні з іншими військовополоненими через створений в Росії імідж “Азову” як терористичної організації, що підтримується судовими процесами, а також через високу мотивацію українських бійців.

Хронологія звільнення оборонців “Азовсталі”

16 травня 2022 року командир “Азову” Денис Прокопенко повідомив про виконання наказу вищого військового командування щодо збереження життів особового складу. Після цього близько 10 автобусів з найтяжче пораненими оборонцями виїхали з території заводу “Азовсталь” до окупованих Росією Новоазовська та Оленівки. Міністерство оборони України заявляло про плани обміну цих бійців на російських військовополонених.

20 травня 2022 року гарнізон “Азовсталі” отримав наказ припинити оборону. Приблизно дві тисячі воїнів вийшли з комбінату й здалися в полон. З того часу Маріуполь перебуває під повною окупацією.

У червні 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що понад 2,5 тисячі українських бійців з “Азовсталі” перебувають у російському полоні, а їхнє визволення контролює Головне управління розвідки Міноборони.

Обміни полоненими та повернення командирів

29 червня 2022 року відбувся найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення – звільнено 144 захисники України, серед яких 95 оборонців “Азовсталі”, у тому числі 43 бійці полку “Азов”. Більшість з них мали важкі поранення.

21 вересня 2022 року в Чернігівській області відбувся черговий обмін: звільнено 215 українських військових, з них 108 – бійці “Азову”, включно з командирами. В обмін Україна передала Віктора Медведчука. За п’ятьох командирів було передано 55 осіб.

Командири оборонців “Азовсталі” Денис Прокопенко, Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Шлега та Олег Хоменко за процедурою екстракції потрапили до Туреччини під протекторат президента Ердогана. Президент Зеленський заявляв, що вони залишатимуться там до завершення війни.

8 липня 2023 року командири повернулися до України після перебування у Туреччині.

Наслідки оборони Маріуполя

Російські війська зруйнували Маріуполь, який перебував у блокаді з початку березня 2022 року. За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Кириленка, у місті загинуло від 20 до 22 тисяч людей. Українській владі вдалося верифікувати 33 тисячі осіб, яких окупанти примусово вивезли на окуповані території Донеччини або до Росії.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що інфраструктура міста пошкоджена на 90%. Місто було захоплене російськими військами у травні 2022 року.