Суд у Львові розпочав слухання справи В’ячеслава Зінченка щодо вбивства Ірини Фаріон

За даними Нацполіції

18 червня 2025 року у Шевченківському районному суді Львова розпочалося слухання справи В’ячеслава Зінченка, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Судове засідання стартувало о 10:35, про що повідомила кореспондентка з місця подій.

Зінченка доставили до суду о 9:35 під охороною Нацгвардії. Вперше за тривалий час він з’явився без бронежилета та шолома. На попередньому засіданні 11 червня обвинувачений подав клопотання про скасування заходів безпеки, стверджуючи, що його життю нічого не загрожує. Це клопотання було направлено на розгляд командиру частини, що забезпечує конвой.

У залі суду також була присутня група підтримки Зінченка, яка тримала плакати з написами «Зінченко – невинний» та «Волю Зінченку – футболісту, сину захисника України», а також була одягнена у футболки з його зображенням.

На засіданні були присутні донька Ірини Фаріон, Софія Особа, прокурори Олена Данилів і Дмитро Петльований, а також адвокати обвинуваченого Ігор Сулима та Володимир Вороняк.

На попередньому засіданні суд переглянув відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували події 14, 15 та 16 липня 2024 року, за кілька днів до вбивства мовознавиці.

Деталі вбивства Ірини Фаріон

Ввечері 19 липня 2024 року невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому та втік з місця злочину. Жінку терміново госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови. Незважаючи на проведену операцію та зусилля медиків, професорку не вдалося врятувати.

21 липня правоохоронці оголосили в розшук підозрюваного у вбивстві. 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що є достатньо доказів його причетності до злочину.

26 липня суд обрав Зінченку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Це рішення було підтверджено Львівським апеляційним судом.

Обвинувачення інкримінує Зінченку умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості та незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). За ці злочини йому загрожує довічне позбавлення волі.

Прокурор Дмитро Петльований повідомив, що під час досудового розслідування було призначено понад 60 експертиз, допитано більше 1500 осіб та опрацьовано великий обсяг відеоданих.

Обвинувальний акт було передано до суду 26 грудня 2024 року. Адвокат Ігор Сулима зазначив, що справа містить 30 томів. Наразі суд продовжує вивчати відео з камер спостереження та результати експертиз. В’ячеслав Зінченко залишається під вартою.