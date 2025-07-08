Суд над Юраєм Цинтулою за замах на прем’єра Словаччини Роберта Фіцо

Про це повідомляє cas.sk

8 липня 2025 року у Спеціалізованому кримінальному суді в Банській Бистриці розпочинається судовий процес у справі про замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Обвинувачений у цій справі – 72-річний Юрай Цинтула, який 15 травня 2024 року вчинив напад на главу уряду.

Цинтулі висунули звинувачення в особливо тяжкому злочині – терористичному нападі на особу, що перебуває під охороною. Йому загрожує довічне ув’язнення. За інформацією журналістів, Цинтула пропонує укласти угоду про визнання вини, в рамках якої він готовий прийняти покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

На даний момент підсудний перебуває під вартою вже понад рік. Як повідомляє “Новий Час”, він активно спілкується з кримінальними органами. Цинтула надіслав листа до Генеральної прокуратури з пропозицією угоди, але прокуратура наполягає на тому, що мінімальний термін покарання не може бути меншим за 20 років, тому угода наразі неможлива.

Цинтула висловив бажання визнати свою провину, але зазначив, що не шкодує про свої дії. У інтерв’ю з-під варти він підкреслив, що не мав наміру вбивати прем’єр-міністра.

“Я не мав наміру. Я не стріляв у серце чи голову.” – Юрай Цинтула

Він також додав, що відчув полегшення, дізнавшись про виживання Фіцо, і підкреслив: “Я ні про що не шкодував, я діяв відповідно до своєї совісті та цінностей”.

Спочатку Цинтулі було пред’явлено звинувачення у замаху на умисне вбивство, але згодом правова кваліфікація змінилася на терористичний напад. За цей злочин йому загрожує від 25 років до довічного ув’язнення.

Обставини замаху на Роберта Фіцо

15 травня 2024 року нападник відкрив вогонь по 59-річному прем’єр-міністру під час його візиту до міста Гандлова. Фіцо отримав поранення в живіт і ліву руку, перебуваючи у критичному стані, він був прооперований.

Момент стрілянини зафіксувало обласне телебачення: нападник зробив п’ять пострілів. За інформацією словацьких ЗМІ, Цинтула був колишнім охоронцем торгового центру, автором трьох поетичних збірок і членом Словацького товариства письменників.

Син Цинтули повідомив, що батько мав законну ліцензію на зброю. На відео, опублікованому в соцмережах, нападник заявив: “Я не згоден з політикою уряду”.

Після замаху поліція висунула Цинтулі звинувачення у спробі вбивства з метою помсти. Цей напад викликав обурення серед словацьких політиків та світових лідерів, зокрема президента України Володимира Зеленського, який також засудив дії нападника.

18 травня 2024 року суд обрав для Юрая Цинтули запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.