Сьогодні, 22 січня, трійнята Артем, Діана та Злата відзначають свій третій день народження. У День соборності України діти отримали посмертну відзнаку свого батька, Петра Якиміва, який загинув, захищаючи Україну.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Садовий наголошує, Петро пішов добровольцем до 24-ї бригади, залишивши своїх трьох дітей, щоб боротися за їхнє майбутнє, за свою родину та країну.

“Його подвиг — це символ самопожертви заради майбутнього. Пам’ять про такі вчинки має жити завжди”, — йдеться у повідомленні.

Мер Львова також додав, у цей день, День Соборності України, почесним знаком Святого Юрія також нагородили ще 28 захисників.