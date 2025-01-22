Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Садовий наголошує, Петро пішов добровольцем до 24-ї бригади, залишивши своїх трьох дітей, щоб боротися за їхнє майбутнє, за свою родину та країну.
“Його подвиг — це символ самопожертви заради майбутнього. Пам’ять про такі вчинки має жити завжди”, — йдеться у повідомленні.
Мер Львова також додав, у цей день, День Соборності України, почесним знаком Святого Юрія також нагородили ще 28 захисників.
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