До складу української делегації увійшли провідні посадовці: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Вони представляють інтереси України на міжнародній арені та прагнуть зміцнити співпрацю з партнерами.

З американської сторони у переговорах беруть участь держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Кіт Келлог та посол США в Туреччині Том Баррак. Їхня присутність підкреслює важливість стратегічного партнерства між США та Україною.

Туреччину на переговорах представляють голова Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та міністр закордонних справ Хакан Фідан. Вони відіграють ключову роль у формуванні політики Туреччини щодо регіональних питань.

Перед цими переговорами українська делегація вже мала зустріч з радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також зі спецпредставником США Кітом Келлогом. Це свідчить про активну дипломатичну діяльність України на міжнародній арені.

Переговори в Стамбулі є важливим кроком у зміцненні співпраці між трьома країнами та можуть мати значний вплив на подальший розвиток ситуації в регіоні.