Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, цитуючи премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо на прес-конференції в Оттаві.
“Канадці дещо спантеличені щодо того, чому наші найближчі друзі та сусіди вирішили вдарити по нас, а не по іншим складним частинам світу. Не думаю, що є багато американців, які прокидаються зі словами: чортова Канадо, треба щось із нею вчинити!”, — підкреслив Трюдо.
Він наголосив, що канадці завжди були друзями й партнерами американців й залишаться ними надалі.
“Звісно, зараз настали складні часи й емоції іноді можуть зашкалювати, особливо під час хокею. Утім я впевнений, що ми впораємося із цим, оскільки між нами існує найуспішніше партнерство в історії світу. Це дуже цінно, особливо протягом чинної геополітичної нестабільності”, — зауважив глава канадського уряду.
Нагадаємо, Трамп підписав указ про запровадження з понеділка мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Канада та Мексика запроваджують мита у відповідь. Китай оскаржить їх через Світову організацію торгівлі.
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