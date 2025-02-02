США оголосили про запровадження із понеділка високих імпортних мит на товари з Канади, Мексики й Китаю, на що Канада відповіла дзеркальними заходами. Китай оскаржить їх через Світову організацію торгівлі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, цитуючи премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо на прес-конференції в Оттаві.

“Канадці дещо спантеличені щодо того, чому наші найближчі друзі та сусіди вирішили вдарити по нас, а не по іншим складним частинам світу. Не думаю, що є багато американців, які прокидаються зі словами: чортова Канадо, треба щось із нею вчинити!”, — підкреслив Трюдо.

Він наголосив, що канадці завжди були друзями й партнерами американців й залишаться ними надалі.

“Звісно, зараз настали складні часи й емоції іноді можуть зашкалювати, особливо під час хокею. Утім я впевнений, що ми впораємося із цим, оскільки між нами існує найуспішніше партнерство в історії світу. Це дуже цінно, особливо протягом чинної геополітичної нестабільності”, — зауважив глава канадського уряду.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про запровадження з понеділка мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Канада та Мексика запроваджують мита у відповідь. Китай оскаржить їх через Світову організацію торгівлі.