Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо рішуче відкинув будь-які припущення про можливість входження його країни до складу Сполучених Штатів. Такий коментар з’явився у відповідь на неодноразові висловлювання новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це він повідомив у мережі Х.

“Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Робітники та громади в обох наших країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшими партнерами в торгівлі та безпеці”, – написав Трюдо.

Трюдо також наголосив на важливості партнерства між країнами, яке базується на взаємній вигоді, але не передбачає інтеграції чи підпорядкування однієї з них іншій.

Раніше Трамп назвав Канаду “штатом”, а Джастіна Трюдо — “губернатором”.

“Мені було приємно вечеряти з губернатором великого штату Канада Джастіном Трюдо”, – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Крім того, він зазначив, що з нетерпінням чекає на наступну зустріч із “губернатором” для продовження переговорів щодо тарифів і торгівлі.

Ці заяви пролунали після візиту Трюдо до США, під час якого обговорювалися торгові питання на тлі погроз Трампа запровадити 25% мита на канадські товари. Американський лідер обґрунтував свої наміри тим, що Канада, на його думку, не робить достатньо для стримування потоку нелегальних мігрантів і наркотиків до США.

Трамп заявив, що в разі невирішення цих питань мита будуть введені вже в перший день його президентства.