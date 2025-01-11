Під час спілкування із обраним президентом США Дональдом Трампом у листопаді Джастін Трюдо жартома запропонував обміняти деякі регіони Канади на американські штати.



Про це Джастін Трюдо розповів у інтервʼю NBC News.

За його словами, жартівлива розмова відбулася у резиденції Трамп у Флориді після того, як обраний президент США вперше порушив тему нібито приєднання Канади та Штатів.

“У якийсь момент ця тема виникла й ми почали обговорювати. Коли ж я сказав: “Можливо, можна обміняти певні частини (Канади – ред.) на Вермонт або Каліфорнію”, — він одразу вирішив, що це більше не смішно, й ми змінили тему”, — сказав Трюдо.

Трюдо вважає, що заяви про включення Канади до складу Штатів покликані відволікти американців від обговорення економічної політики майбутньої адміністрації.

Трюдо також запевнив, що Канада прагне дружніх сусідських відносин зі США, але ніколи не стане 51-м штатом.

“Цього не трапиться. Канадці дуже пишаються тим, що вони – канадці. Один із найбільш очевидних способів нашого самовизначення це: “Ми не американці”, — зауважив він.