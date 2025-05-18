Чемпіонат України зі спортивної аеробіки, що проходив у Житомирі, став справжнім тріумфом для команди Сумщини. Спортсмени з цього регіону здобули вражаючі результати, завоювавши вісім медалей: одну золоту, дві срібні та п’ять бронзових. Про це повідомила голова федерації зі спортивної та фітнес аеробіки Сумської області Оксана Дубинська.

Серед молодших учасників Ксенія Фастова вразила всіх, зайнявши перше місце в індивідуальних виступах, а її партнер Макар Бесараб став третім. У змішаних парах Ксенія та Макар також продемонстрували відмінний результат, здобувши срібну медаль.

У категорії середнього віку Вероніка Кіяшко зайняла третє місце в індивідуальних вправах. Разом з Аріною Краснощок та Кірою Шейко вони також стали третіми у групових змаганнях у форматі «Трійки».

Серед старших дітей Назар Бесараб виборов срібну медаль у своїй категорії. У змішаних парах він разом з Альоною Писаненко здобув бронзу. Група сумських спортсменок, до складу якої входили Олександра Романенко, Аделіна Галайда, Марія Овдієнко, Марія Курочка та Вероніка Бочкіна, також посіла третє місце у своїй категорії.

Тренерський склад, який підготував цих талановитих спортсменів, складається з Оксани Дубинської, Наталії Фастової, Андрія Фастова, Анни Корнієнко, Анастасії Литвин, Марини Фуртат та Ірини Дух. Їхня праця та відданість спорту стали запорукою успіху команди на чемпіонаті.