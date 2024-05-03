Про це повідомила у Фейсбуці поліція Харківської області.

“3 травня об 11:38 війська країни-агресора завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі міста Чугуїв. Внаслідок обстрілу троє цивільних громадян зазнали поранень. Серед них двоє чоловіків 46-ти та 35-ти років отримали вибухові та уламкові травми”, – йдеться у дописі.

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За даними правоохоронців, поранених ушпиталили, їхній стан називають стабільним.

Обстріл пошкодив будівлі, багатоквартирний будинок, два цивільні автомобілі.

“На місці удару виявлені уламки двох ракет системи Торнадо-С з касетними бойовими елементами та двох ракет С-300”, – йдеться у дописі.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.