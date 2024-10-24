Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, у Зеленому загинули два чоловіки 58 і 65 років. Також там пошкоджено три будинки. Крім того, у Даченському загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок.
Філашкін наголосив, що “Покровськ та його околиці — постійна мішень для росіян” та закликав громадян евакуюватися.
- 40% будинків у Покровську не мають електропостачання
- У разі окупації Покровська виробництво сталі в Україні кратно зменшиться.
- Естонська розвідка: Україна може втратити Покровськ до кінця року.