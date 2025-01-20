У Білій Церкві Київської області троє неповнолітніх побили 12-річну дівчину. Заяву до поліції подала мати потерпілої.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

Раніше в соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як група підлітків по черзі завдає ударів дівчинці.

За результатами перевірки правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодження малолітній нанесли троє неповнолітніх: її ровесниця та два хлопці віком 15 і 16 років.

Поліція почала розслідування за фактом побиття дівчинки (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Згодом поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного із фігурантів на відео, згідно вимог чинного законодавства.