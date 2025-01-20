Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.
Раніше в соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як група підлітків по черзі завдає ударів дівчинці.
За результатами перевірки правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодження малолітній нанесли троє неповнолітніх: її ровесниця та два хлопці віком 15 і 16 років.
Поліція почала розслідування за фактом побиття дівчинки (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).
Згодом поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного із фігурантів на відео, згідно вимог чинного законодавства.
- Поліція спростувала інформацію про супровід юнаків, що блокували рух у центрі Києва та слухали російську музику
- Слухали російську музику та перекрили рух у центрі столиці: поліція розслідує інцидент за участю групи молодиків
- Правоохоронці Києва провели обшуки у двох малолітніх “мажорів”: знайдено заборонені речі