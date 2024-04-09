Посадовець уклав договір на суму понад 9,9 млн грн, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тис. грн.

Про це повідомляє НАБУ

“Очільник одного з департаментів Херсонської ОВА у змові з власником та керівником приватного товариства організували завищення вартості технічного обстеження 107 об’єктів соціальної інфраструктури (школи, лікарні тощо), пошкоджених внаслідок агресії рф, у більше ніж 15 разів”, – йдеться у повідомленні.

Таким чином договір уклали на суму понад 9,9 млн грн, тоді як фактично надані послуги коштували 534 тис. грн.

“Унаслідок таких дій учасники схеми заволоділи коштами резервного фонду Кабінету Міністрів України на суму понад 7,7 млн грн. Про підозру повідомили 3 особам: керівнику департаменту, засновнику ТОВ та його директору”, – зауважили у відомстві.

Посадовця і засновника підприємства затримано у порядку ст. 208 КПК України.