Як повідомила Національна поліція, оперативники затримали 44-річного та 34-річного підозрюваних під час спроби отруїти чергову жертву.

Схема злочину

  • Зловмисники знаходили людей у вразливому стані, схиляли їх до спільного вживання алкоголю та регулярно приносили спиртні напої.
  • У напої додавали сильнодійні лікарські препарати й метиловий спирт.
  • Переконували потерпілих оформити довіреність на розпорядження їхнім майном.
  • Після отримання довіреності вводили смертельну дозу отрути в алкоголь і змушували своїх жертв випивати.

Поліція продовжує розслідування та встановлює повну кількість постраждалих.