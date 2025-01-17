Як повідомила Національна поліція, оперативники затримали 44-річного та 34-річного підозрюваних під час спроби отруїти чергову жертву.
Схема злочину
- Зловмисники знаходили людей у вразливому стані, схиляли їх до спільного вживання алкоголю та регулярно приносили спиртні напої.
- У напої додавали сильнодійні лікарські препарати й метиловий спирт.
- Переконували потерпілих оформити довіреність на розпорядження їхнім майном.
- Після отримання довіреності вводили смертельну дозу отрути в алкоголь і змушували своїх жертв випивати.
Поліція продовжує розслідування та встановлює повну кількість постраждалих.
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