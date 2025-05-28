Після публікації 22 травня аналітичного матеріалу «Ракетний обстріл — можливість заробити. Брудні прийоми телеграм-каналів для збільшення аудиторії» на Texty.org.ua про маніпуляції в телеграм-каналах, серед яких згадувалася і «Труха», цей канал розпочав публічну кампанію проти видання та його головного редактора Романа Кульчинського.

Вже 23 травня «Труха» поширила в себе допис зі скриншотами розслідування та його перепублікації на платформі «Детектор медіа», звинувативши обидва ресурси у «грантожерстві» й спробі очорнити «один із найвідоміших телеграм-каналів країни» − тобто себе.

27 травня телеграм-канал «Труха» оприлюднив новий допис, присвячений лише виданню Texty.org.ua та його аналітичному матеріалу 2023 року під назвою «Американські гойдалки». У ньому журналісти досліджували риторику окремих американських політиків і організацій, які виступали проти підтримки України, та порівнювали їхні аргументи з наративами російської пропаганди.

Тоді це дослідження викликало хвилю критики з боку американських медіа й активістів різних ідеологічних напрямів, які звинуватили українське видання у створенні так званого «списку ворогів» США. Редакцію та авторів матеріалу почали атакувати, а Медіарух в Україні виступив із заявою на підтримку Texty.org.ua, засудивши наклепи й погрози.

«Труха» ж подала цю історію як доказ «гучного провалу» української журналістики, посилаючись на критику з боку таких відомих фігур, як сенатор Джей Ді Венс, Ілон Маск та конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін.

28 травня «Труха» продовжила атаку, опублікувавши пост із фотографіями головного редактора Texty.org.ua Романа Кульчинського та його дружини Лесі Кульчинської. У дописі Кульчинського назвали «символом міжнародного сорому української журналістики» й закликали аудиторію надсилати їм особисті повідомлення в соцмережах. Канал також пообіцяв нові публікації, натякнувши: «далі буде ще цікавіше».

У своєму розслідуванні команда Texty.org.ua розкрила, як анонімні телеграм-канали використовують емоційний вплив, щоб втягнути користувачів у свої мережі. Між тривожними новинами вони вбудовують рекламу азартних ігор, сумнівних сервісів або політичні меседжі, замасковані під звичайні публікації. Найчастіше такі канали використовують страх перед повітряними тривогами, нібито точні графіки відключень чи обіцянки легкого заробітку.

Зокрема, журналісти відзначили, що «Труха» заманює підписників попередженнями про «ймовірні масовані обстріли», пропонуючи перейти до іншого каналу. Проте замість моніторингового ресурсу користувачі потрапляють на закриту частину мережі «Трухи».

У відповідь на хвилю цькування з боку «Трухи», низка українських медіа висловила солідарність із Texty.org.ua, опублікувавши їхнє дослідження у себе.