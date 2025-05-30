Трамп звинуватив Китай у порушенні торгової угоди з США

Як повідомляє Twitter-акаунт RapidResponse47

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив думку, що Китай порушив торгову угоду з США. Цю інформацію він оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social, про що повідомив Білий Дім.

Трамп зазначив, що економічна ситуація в Китаї погіршилася через введені США тарифи на імпорт китайських товарів.

“Я уклав швидку угоду з Китаєм, щоб їх урятувати від того, що, на мою думку, було б дуже погано. Я не хотів, щоб це сталось. Завдяки угоді все стабілізувалось, і Китай повернувся до звичайного режиму роботи”

Однак, за словами Трампа, Китай порушив цю угоду, що він вважає “поганою новиною”.

“Китай, можливо когось не здивує це, порушив угоду з нами. Ось вам і прагнення бути хорошим”

Деталі того, як саме Китай порушив угоду, Трамп не розкрив.

З 14 травня США та Китай домовилися про 90-денне призупинення дії додаткових мит: США знизили тарифи на китайські товари з 145% до 30%, а Китай – з 125% до 10% на американські товари. Переговори між країнами тривали два дні, щоб досягти цього результату. Ці заходи мали на меті відновлення стабільності у двосторонній торгівлі та створення умов для подальших переговорів.

Що відомо про “тарифи Трампа”

2 квітня Трамп оголосив про введення мит на продукцію з 185 країн і територій. Він встановив мінімальну ставку мита на імпортні товари на рівні 10%, а для товарів з Європейського Союзу – 20%. Тариф для Китаю тоді становив 34%. Для окремих країн були передбачені індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані автомобілі. В українському Міністерстві економіки зазначили, що 10% мита для України – це “складно, але не критично”.

4 квітня Китай відповів на нові підвищені мита США, встановивши тарифи на весь американський імпорт на рівні 34%, які почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%. Раніше мито на китайські товари та сировину становило 104%. У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари зі США.

10 квітня у Білому домі повідомили, що ставка тарифів США на китайський імпорт фактично досягла 145%. Останній указ Трампа підвищує тарифи для Пекіну до 125% з 84%, але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.