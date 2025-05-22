Адміністрація Дональда Трампа, президента США, ухвалила рішення позбавити Гарвардський університет права приймати іноземних студентів. Це сталося після того, як Трамп заблокував фінансування університету на суму 2,2 мільярда доларів.

Про цю ситуацію повідомила Крісті Ноем, міністерка внутрішньої безпеки США. Вона підкреслила, що іноземні студенти повинні змінити свій легальний статус, інакше вони ризикують його втратити.

Причиною такого рішення стало переконання адміністрації, що Гарвард нібито сприяє розпалюванню насильства, антисемітизму та має зв’язки з Комуністичною партією Китаю на території свого кампусу.

«Університети мають привілей, а не право, приймати іноземних студентів та отримувати за це вищу плату за навчання, що допомагає їм поповнювати свої багатомільярдні фонди», – зазначила Ноем.

Раніше Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа, стверджуючи, що її дії порушують гарантії свободи слова, закріплені Першою поправкою до Конституції США. Університет вважає, що масове заморожування фінансування є надто радикальним кроком і було здійснено без дотримання належних процедур.

Адміністрація Трампа також заморозила 2,2 мільярда доларів на дослідницькі гранти для Гарварда, а також 450 мільйонів доларів на додаткові гранти для університету.