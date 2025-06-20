Про це The New York Times

У п’ятницю адміністрація Дональда Трампа оголосила про скорочення штату “Голосу Америки”, що торкнеться понад 600 працівників. Цю інформацію оприлюднила газета The New York Times.

Внаслідок цих змін, кількість співробітників організації зменшиться до менш ніж 200 осіб, що становитиме приблизно одну сьому від загальної чисельності на початку 2025 року. Журналісти та технічний персонал “Голосу Америки” отримають оплачувану відпустку до моменту звільнення, яке заплановане на 1 вересня.

Ці звільнення є частиною тиску з боку адміністрації Трампа на державні медіа. У березні Трамп звинуватив “Голос Америки” у поширенні “антиамериканської” та партійної пропаганди, охарактеризувавши його як “голос радикальної Америки”. Після цього він підписав указ, що фактично призвів до розформування агентства, внаслідок чого майже всі журналісти “Голосу Америки” були відправлені у відпустку, а мовлення припинилося вперше з моменту заснування у 1942 році.

Минулого тижня адміністрація Трампа частково відновила роботу деяких працівників перськомовної служби через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Проте, щонайменше двоє з них також отримали повідомлення про звільнення в п’ятницю.

Незважаючи на відсутність можливості оскарження, більшість працівників залишаються у вимушеній відпустці. Наразі “Голос Америки” веде мовлення лише чотирма мовами, а радіомовлення збереглося тільки в Афганістані. У лютому 2025 року в агентстві працювало близько 1300 журналістів, які транслювали контент 49 мовами для понад 360 мільйонів слухачів по всьому світу.

У травні стало відомо, що адміністрація Трампа виставила на продаж будівлю штаб-квартири “Голосу Америки” у Вашингтоні, яка потрапила до списку “прискореної ліквідації” в рамках зусиль зі скорочення державної нерухомості.